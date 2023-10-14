وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات نوعية منفصلة وجهود استخبارية كبيرة ووفقاً لمعلومات دقيقة لقسم قيادة عمليات ميسان والفرق ( 8 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد والأنبار وكركوك ونينوى وميسان وصلاح الدين ) أسفرت عن إلقاء القبض على (9) متهمين بالإرهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الرمادي والفلوجة والكرمة والدبس والكحلاء والموصل والشرقاط وداقوق وناحية الرشيد".وأشارت الى أنهم "كانوا يعملون مع عصابات داعش الإرهابي، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً بعد أكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".