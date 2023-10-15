اعتقال "هارب" محكوم غيابيا بالإعدام في بغداد

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ" السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة من خلال مكتب الزهور لمكافحة الإجرام، القت القبض على مدان هارب صادر بحقه حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت".وأضاف ميري، أن "المدان مطلوب الى مكتب حسينية المعامل عن جريمة قتل وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات".يشار الى ان القوات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات تشن بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية.