عملية أمنية تضع 5 "دواعش" خلف القضبان في نينوى

وقالت القيادة في بيان ورد لـ" السومرية نيوز"، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى وبناءٍ على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على خمسة مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة نينوى".وأضافت القيادة، أن "ذلك جاء بعد تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم القاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ (معسكر الشيخ ابي سعد الانصاري والعسكر وفرقة خالد ابن الوليد ودجلة) وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية، كما دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".يشار الى ان القوات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات تشن بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية.