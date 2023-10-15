عملية أمنية في ثلاث محافظات.. الإطاحة بعناصر لداعش وتجار مخدرات وتدمير أوكار

وذكرت الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة خاصة من جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة كركوك مسؤولين عن النقل والتجهيز والتمويل في عصابات داعش بقاطع كركوكوأضاف البيان انه "ضمن واجبات الاستطلاع والمراقبة وتفتيش الاوكار تم تدمير أربعة أوكار والتحرز على المواد فيها في قضاء مخمور".وتابع، "ضمن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة آفة المخدرات القت القوة القبض على تاجريّ مخدرات في محافظة صلاح الدين قضاء تكريت كما تم العثور على كدس كبير من الاعتدة في شمال تكريت يحتوي على مواد متفجرة وقنابر هاون".وأشار الى انه "بالتنسيق مع مديرية مكافحة مخدرات محافظة واسط تم القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة واسط جنوب البلاد".