في البصرة.. سطو مسلح ينتهي بسرقة 150 مليوناً

أفاد مصدر أمني، الأحد، بسرقة 150 مليون دينار بسطو مسلح على محل تجاري وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل حادث سطو مسلح في منطقة البراضعية على محل تجاري من قبل خمسة اشخاص مقنعين يحملون سلاحا نوع كلاشنكوف".

وأضاف المصدر أن "المسلحين قاموا بسرقة قاصة فيها 150 مليون دينار مع هواتف نقالة ولاذوا بالفرار".