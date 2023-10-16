في بغداد.. ابتز فتاة مقابل "آيفون" فوقع في قبضة القانون

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تجلب له موبايل نوع آيفون".وأضافت الوزارة، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".وتابعت الوزارة، "وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة ومساومتها بنشر صورها ما لم تجلب له جهاز آيفون".