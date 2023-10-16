بينهم إرهابيون.. اعتقال 44 مطلوبا وضبط أسلحة في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، إن "قيادة شرطة ميسان، تمكنت من القبض على (44) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم (3) متهمين بالقتل العمد، و(4) بالارهاب، ومتهم بالاحتيال، وذلك خلال الـ(24) ساعة الماضية، كما تمكنت قوة أمنية من ضبط (٣) اسلحة نوع كلاشنكوف ومسدسين".وأضافت القيادة أن "الممارسات نفذتها مفارز من شرطة الأقسام، وأفواج طوارئ الشرطة في معظم قواطع المسؤولية بالمحافظة، بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والقوى الساندة"، مؤكدة على "توقيف المتهمين كافة اصولياً لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".يشار الى ان القوات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات تشن بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية.