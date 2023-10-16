وذكر الجهاز، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تواصل تنفيذ عملياتها النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف مناطق البلاد، حيث تمكنت خلية مكافحة الإرهاب في جهازنا بعد عملية رصد وتتبع دقيق من إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين المنتمين في صفوف عصابات داعش الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين المكنى (أبو طارق)، والذي يشغل منصب مسؤول التواصل وارسال البريد عبر استخدامه عدة برامج في التواصل الاجتماعي".وأضاف: "ومن خلال التحقيقات اعترف المتهم بالانتماء لعصابات داعش وارتباطه المباشر بما يسمى المسؤول الإقتصادي وآمر قاطع جبال حمرين الإرهابي المكنى (منتصر السامرائي)، فضلاً عن قيامه بعمليات النقل والدعم اللوجستي للعصابات الإرهابية".وأشار البيان الى، أن "الإرهابي المتهم (أبو طارق) ينتمي إلى عائلة تعتنق الفكر التكفيري وجميع أشقائه ينتمون للعصابات الإرهابية، وقد قُتل غالبيتهم على يد القوات الأمنية أثناء عمليات تحرير المناطق المغتصبة".وذكر الجهاز: "وعلى إثر الإعترافات الأولية للمتهم والمعلومات التي أدلى بها جرى تنفيذ ضربة جوية على إحدى مضافات العصابات الإرهابية في "جزيرة الحيث" ضمن قاطع محافظة صلاح الدين والتي كان يتواجد فيها (٨) عناصر من عصابات داعش، وقد أدت إلى قتل عددٍ منهم".وبين، ان "عملية إلقاء القبض على المتهم المذكور جاءت وفق أحكام المادة (٤) إرهاب بعد جهود استخبارية وفنية متميزة أفضت إلى القبض عليه في منطقة "تل كصيبة" بمحافظة صلاح الدين".ولفت الى "تدوين أقواله أصولياً واحالته إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون".