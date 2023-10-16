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دخلا منزله ونحروه من حنجرته.. كشف ملابسات جريمة قتل في نينوى
أمن
2023-10-16 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,358 مشاهدة
السومرية نيوز – امن
أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل مواطن غربي مدينة الموصل، فيما اشارت الى اعتقال المتهمين الاثنين خلال أقل من 24 ساعة.
وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم مكافحة إجرام تلعفر تمكن من كشف جريمة قتل خلال أقل من 24 ساعة من وقوعها"، مبينة: "بعد ورود إخبار عن وقوع جريمة قتل أحد المواطنين المجني عليه داخل داره في قرية (المثلثة) التابعة لناحية العياضية غربي مدينة الموصل".
وأضافت: "تم إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة والمعلومات وما له مساس بمسرح الجريمة وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، حيث تم التوصل الى الجناة وتم تشكيل قوة مشتركة من مديرية شرطة تلعفر والقبض على متهمين اثنين داخل قرية (المثلثة)".
وأشار البيان الى، ان "المتهمين اعترافا بأنهما قاما بالدخول الى دار المجني عليه ليلا وتوثيق يديه الى الخلف واستعمال آلة جارحة (سكين) من مطبخ الدار وقيامهما بنحر المجني عليه من حنجرته، بسبب مشاكل اجتماعية وابتزاز الكتروني حصل بينهما".
وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ \ ١ \ ج ق ع".
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