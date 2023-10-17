عاملة اجنبية تسرق 8 آلاف دولار في بغداد.. هكذا تم القبض عليها

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا ألقت القبض على متهمة عاملة أجنبية لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 8 آلاف دولار أمريكي مع مخشلات ذهبية (تراجي مع سوار) من داخل دار ضمن منطقة القادسية ببغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارزنا عن تعرض إحدى الدور السكنية للسرقة ضمن قاطع المسؤولية، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمة".وأشارت الى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".