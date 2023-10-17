عمليات بـ7 محافظات وأبرزهم في رئاسة الوزراء.. الإطاحة بـ 16 متهماً بانتحال الصفة

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يواصل عملياته النوعية في ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون ومنهم أولئك الذين يمارسون عمليات النصب والإحتيال واستغلال المواطنين بانتحالهم صفات رسمية متعددة بُغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، حيث تمكنت مفارزها وبعد جهود استخبارية وكمائن محكمة من الإطاحة بـ (16) متهماً بانتحال الصفة من أبرزهم منتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وآخر انتحل صفة مستشار قانوني في رئاسة الوزراء".وأضاف، ان "عمليات القبض جرت على مدى شهرين وشملت محافظات (بغداد، والبصرة، ونينوى، والأنبار، وبابل، وكربلاء، والنجف) وفقاً لمذكرات قبض قضائية تم على إثرها إحالة المتهمين إلى التحقيق القضائي لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون.