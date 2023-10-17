وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة من الانجازات المتتالية التي حققها مفارزنا في ملاحقة ماتبقى من عصابات داعش الجبانة حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وبناءٍ على معلومات استخبارية دقيقه تتعلق بتواجد وتحركات لعشرة مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في عدة محافظات ".وأضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات واجراء التحريات اللازمة، وبعد استكمال الاجراءات الاصولية اللازمة اسفرت العملية وبكمائن محكمة من القاء القبض على جميع المطلوبين .وأشارت الى ان "المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش واشتراكهم بعمليات ارهابية استهدفت افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمواطنين وكانوا يتقاضون لقاء عملياتهم الاجرامية مبالغ مالية"، مبينة ان "الارهابيين دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".