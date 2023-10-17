إحباط تهريب 400 ألف دولار في مطار بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار الملاحقة المستمرة لمهربي العملة، وبعد تكثيف الجهود الرقابية، تمكنت فرق مديرية الكمارك في مطار بغداد الدولي من ضبط 400 ألف دولار كانت معدة للتهريب".وأضافت، أن "الأجهزة الأمنية المختصة تواصل عملها ليل نهار لملاحقة جميع الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني، من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد".ودعت المواطنين الى "التعاون مع الأجهزة المختصة للتبليغ عن أية حالة تخص التلاعب بسعر العملة أو تهريبها، حفاظاً على استقرار أسعارها، ومنعاً لتخريب اقتصاد البلد".