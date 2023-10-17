طيران الجيش يدمر "بنكو" لداعش في نينوى

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تدمير عجلة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طيران الجيش تمكن من تدمير عجلة نوع (بنكو) لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى".

