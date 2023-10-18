اعتقال امرأة هاربة من حكم إعدام غيابي في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد - مكتب المحمودية، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة مطلوبة وهاربة صادر بحقها حكم غيابي بالإعدام شنقاً حتى الموت لارتكابها جريمة قتل وفق أحكام المادة ٤٠٦ /١/أ من قانون العقوبات مطلوبة الى مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام".من جانب آخر، بحسب الوزارة، نفذت مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.