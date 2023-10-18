الداخلية تعتزم إنشاء 100 مركز شرطة في العراق

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "الحدود بأحسن حالة ضبط، وانتهينا من اكمال الجدار الكونكريتي في سنجار والمحاذي لقصد"، مستدركا "اكملنا جدار مع الحدود الايرانية أيضا".وأضاف، أن وزارته "تعتزم انشاء 100 مركز شرطة بعموم العراق وانشاء مدينة تدريبية في ديالى"، مشيرا الى "التعاقد مع شركة تويوتا لشراء 250 سيارة دفع رباعي".ولفت ميري الى، أن "وزارة الداخلية ستنتهي الأسبوع المقبل من المتراكم من البطاقات الوطنية البالغة 2 مليون بطاقة بعموم البلاد".من جهته، قال مدير عام الاحوال المدنية والجوازات اللواء نشأت الخفاجي في المؤتمر الصحفي ذاته، إن "سجلات العراق المدنية من 1929 وصولا الى برنامج البطاقة الوطنية دخلت ضمن الاتمتة الالكترونية".وأضاف، أن "30 الى 35 مليون خدمة مقدمة في السنة للمواطنين بمختلف مراحل الخدمة المقدمة من قبل وزارة الداخلية المتنوعة، عشرون مكتبا لقراءة الجواز الالكتروني خارجياً وفي العراق 12 مكتب وخطة لـ30 مكتب قبل نهاية العام، المحطات الكويت السعودية وقطر والامارات ولبنان وماليزيا واسطنبول والاردن ومزيد من الدول نهاية العام".وتابع، "الى هذه اللحظة الجوازات المقروءة اليا والكترونيا بلغ 286،959 جوازا الكترونيا، وصلت الى 1،332،49 وعدد البطاقات الوطنية المطبوعة 10،175،10 مليون بطاقة".ولفت الخفاجي الى، أن "عدد المسجلين في منظومة البطاقة الوطنية 5،470،642، وعدد المسجلين بنظام العراق المدني 32،890،972 مليون مسجل وبطاقات السكن بلغت 812،829 بطاقة".