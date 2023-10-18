أربيل.. سقوط مسيرة مفخخة بناحية حرير

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، سقوط مسيرة مفخخة بناحية حرير في محافظة أربيل.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طائرة مسيرة مفخخة سقطت في منطقة صحراوية قرب قرية باتاسى بناحية حرير بأربيل ظهر اليوم".



وأشار الى انه " لم تسجل أي خسائر بشرية ومادية".

