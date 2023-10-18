بكمين محكم.. مقتل إرهابيين في وادي الشاي بكركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استندت الى جهد نوعي من قبل القوات الخاصة وقوة من قيادة عمليات كركوك ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة وحضور ميداني لقيادة عمليات كركوك تم نصب كمين محكم من قبل ابطال القوات الخاصة وقوة من قيادة عمليات كركوك حيث اسفرت العملية عن مقتل ارهابيين من عناصر عصابات داعش كما".وأشارت الى انه "تم تفجير جثة مفخخة لإرهابي اخر تحت السيطرة وبدون تضحيات في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".