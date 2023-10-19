قتل الملقب "مصطفى حناية".. اشتباك مسلح بين قوة امنية وتاجر مخدرات في بغداد

وذكر مصدر مني للسومرية نيوز، ان "قوة امنية اشتبكت مع تاجر المخدرات الملقب (مصطفى حناية) بشارع المعارض في منطقة سبع ابكار بالعاصمة بغداد، وتمكنت من قتله وذلك اثناء نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه"، لافتا الى ان "القوة الأمنية نقلت جثة (مصطفى) الى مدينة الطب".واضاف انه "تم ضبط السلاح والمواد المخدرة التي كان يحملها بموجب محاضر ضبط أصولية، بالإضافة الى القبض على المتهم الثاني ي.ك.خ، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.وتحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، حسب متخصصين، فإن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع، الأمر الذي دعا مجلس النواب إلى التحرك للحد من الظاهرة من خلال تشديد العقوبات.وتنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد العاصمة والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.