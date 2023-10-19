الأولى منذ عام وخلفت إصابات.. حصيلة الهجمات على القواعد الامريكية في العراق وسوريا

ولم يوضح المسؤول، الذي تحدث لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته، الجهة المشتبه بها في الهجومين على قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير الجويتين.وجاء الهجومان في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات، في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب الهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.وقال مسؤولان أميركيان إن الهجوم الأول وقع في وقت مبكر من يوم الأربعاء بطائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد. وتم اعتراض إحدى المسيرتين، لكنها انفجرت مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وإلحاق أضرار ببعض المعدات.وقال أحد المسؤولين إن بعض الجنود الأميركيين يخضعون للفحص لاحتمال تعرضهم لإصابات دماغية.واستهدف الهجوم الثاني قاعدة حرير الجوية التي تضم قوات أميركية في أربيل بشمال العراق، حسبما قال المسؤولان الأميركيان ومسؤول أمني عراقي ودبلوماسي غربي.وهذه الهجمات هي الأولى من نوعها على القوات الأميركية في العراق منذ أكثر من عام.وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق شبه المستقل إن الطائرة المسيرة في الهجوم الثاني سقطت في منطقة صحراوية قرب قرية باتاس في منطقة حرير الساعة 12:18 ظهرا بالتوقيت المحلي العراقي.كما ذكرت قناة الميادين اللبنانية، الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في سوريا تعرضتا لهجوم، مضيفة أن ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، وهجوم بصاروخين استهدفا قاعدة كونيكو بدير الزور الشمالي.بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي، الواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، تعرضت لهجوم بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة لجماعات مسلحة، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات التحالف الدولي.وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات التحالف الدولي لاثنتين من المسيّرات، بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.