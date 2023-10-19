القبض على عصابة عائلية في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على عصابة من عائلة تتكون من الجد والأب وأبن الأب والحفيد أحدهم محكوم بالإعدام والأخر مدى الحياة".وأضافت ان "العصابة تقوم بتنفيذ تسليب الدور بتهديد السلاح واعترفوا على أكثر من ست عمليات إجرامية تم تنفيذها في محافظة كربلاء".