القبض على 4 متهمين بالإرهاب في بغداد وكركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بمفارز الجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في منطقة الدورة (عرب جبور - البوعيثة) ببغداد".وفي ذات السياق، "تمكّنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، وفقاً لمعلومات استخبارية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/إرهاب في قرية (طكطاكة) ناحية الرياض في كركوك".وأشار البيان الى، أن "المتهمين تم إحالتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".