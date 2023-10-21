وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبعملية نوعية تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من إلقاء القبض على احد اهم مروجي المخدرات الملقب (آبيش)".وأضاف البيان، أن "المتهم ضبط بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم في ناحية العزير ضمن محافظة ميسان".وأشار الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق احكام المادة 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".