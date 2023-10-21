سرقها من بغداد وفر بها للشمال.. اعتقال سارق عجلة من الأعظمية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة تمكنت من كشف ملابسات حادث سرقة عجلة نوع جيب لاريدو في منطقة الأعظمية ببغداد وتتبعها فنياً حتى القبض على الجاني وضبط العجلة المسروقة بحوزته في إحدى المحافظات الشمالي".وأضافت ان "العملية تأتي بعد توافر معلومات حول سرقة العجلة وورود إخبار من المشتكي حول حادث سرقة عجلته من أمام باب داره من قبل شخص مجهول في منطقة الأعظمية".وأشارت الى انه "تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وجمع المعلومات وتدقيقها ومقاطعتها ضمن مكان السرقة وتعميم برقية ضبط بالعجلة، وبعد بذل جهود كبيرة أثمرت بالتوصل الى هوية الجاني إثر تعقبه وتتبع خط سير العجلة فنياً من قبل مفارز مكافحة سرقة السيارات، حيث تبين خروجها من محافظة بغداد ودخولها محافظة نينوى، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية هناك تم القبض على الجاني وضبط العجلة المسروقة بحوزته بعد نصب كمين محكم".الى ذلك، نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن الممارسات الأمنية التي تجريها مفارز المديرية ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.