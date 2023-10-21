بينهم "دواعش".. الإطاحة بـ7 متهمين بجرائم عدة في أربع محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة الوجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع لملاحقة ماتبقى من فلول العصابات الارهابية للقصاص منهم اذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية ذاتها من القاء القبض على عنصر ارهابي وذلك من خلال تواجده في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، الصادره بحقه مذكره قضائية وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب".وأشارت الى ان "مفارزنا في السليمانية وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية القت القبض على احد عناصر داعش الارهابية الهاربة من القضاء في محافظة السليمانية، وفق مذكرة قبض صادره بحقه (١/٤) ارهاب من محكمة تحقيق الحلة، جاء القبض بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بابل".ومن جهة أخرى، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار "من ضبط اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الناصرية، تم القبض بناءا على مذكرتا قبض صادره بحقهما وفق المادة (٢٨) مخدرات".وعلى صعيد اخر، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد "القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء احدهم يتاجر بالمواد المخدرة في منطقة الاعظمية واثنين اخرين قاما بتزوير اجازة لاحدى الشركات خاصة ببيع وشراء العملات الاجنبية في شارع الرشيد وسط بغداد"، مبينة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".