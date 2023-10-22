رويترز: استهداف قاعدة عين الأسد بثلاثة صواريخ

وأوضحت أن "الصواريخ تم أطلاقها من قرية في ناحية البغدادي المحاذية للقاعدة"، مبينة ان "أحد هذه الصواريخ سقط داخل القاعدة بينما اعترضت الدفاعات الجوية الثاني، أما الصاروخ الثالث فسقط في محيط القاعدة".وأضافت، أن "الصواريخ التي أطلقت كانت من نوع غراد".يشار الى أن قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل تعرضتا قبل أيام الى قصف صاروخي مماثل، أدى الى أضرار مادية لحقت بالقاعدتين.