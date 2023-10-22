إصابة أربعة مواطنين باطلاق نار جنوبي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة أربعة مواطنين باطلاق نار جنوبي محافظة صلاح الدين.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "أقدم شخص بفتح النار على مواطنين، ما اسفر عن إصابة أربعة بجروح في قضاء الدجيل".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير أن الشخص هو منتسب"، مشيراً الى "نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".