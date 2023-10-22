أول تعليق حكومي بشأن ما حدث في "مخمور"

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مساء الأحد، عن تشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات ما حدث في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، مؤكداً وقوع ضحايا.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، "تابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ملابسات الحادث الذي حصل، اليوم الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي ادى الى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية".

وأضاف "بناءً على ذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات".

وتابع أن رئيس الوزراء "شدد على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".

وكانت أنباء أفادت، اليوم الأحد، بوقوع صدامات بين البيشمركة والجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.