اعتقال متهمين 2 بسرقة 7 ملايين دينار من أحد منازل بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره (٧) ملايين دينار من داخل دار ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".وأضافت الوزارة، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهما، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".