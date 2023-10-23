وزير الداخلية يوقع مع نظيره القطري محضرا للتعاون الأمني

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "تلبيةً للدعوة الأخوية المقدمة الى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من قبل وزير الداخلية القطري وقائد قوة الأمن الداخلي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني لزيارة دولة قطر الشقيقة، التقى الشمري بنظيره القطري صباح اليوم الاثنين".وأضافت الوزارة، أن "اللقاء شهد مناقشة التعاون في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتي تصب بالمصلحة المشتركة لأمن البلدين والمنطقة، وجرى خلال اللقاء أيضاً توقيع محضر ثنائي بين الجانبين تم الاتفاق فيه على استمرار وتوسيع آليات العمل الأخوي المشترك المتضمن التأكيد على استمرار التعاون الامني والتنسيق بين البلدين استناداً الى بنود مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين البلدين".وتابعت الوزارة، أن "المحضر تضمن كذلك التعاون في مجال التدريب والمجالات كافة التي تخص عمل وزارة الداخلية، ودعم الكفاءات الفنية والتقنية للأجهزة والوحدات الأمنية لدى الطرفين، والتعاون الأكاديمي بين كليات الشرطة، والتعاون الدولي لمواكبة جميع التحديات الجديدة للجريمة العابرة للحدود وأي شكل من أشكال العمل المقترح بين الطرفين والذي يتم الاتفاق عليه عبر نقاط اتصال التعاون الدولي في البلدين".ولفتت الوزارة، الى أنه "على هامش هذه الزيارة زار الوزير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية القطرية أعقبتها زيارة الى مركز العمليات المشترك، إذ اطلع الوزير على آلية العمل، فضلاً عن التقنيات المستخدمة في دولة قطر الشقيقة".