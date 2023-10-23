بغداد.. اعتقال متهمين باستخدام جوازات المواطنين للمضاربة في سعر الصرف

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة تواصل عملياتها الاستباقية في ملاحقة المضاربين بسعر الصرف والذين يضرون بالاقتصاد الوطني، حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات دقيقه تضمنت قيام شركة للحوالات والصيرفة بطباعة تذاكر سفر مزورة مستغلة فيها جوازات المواطنين من اجل الاضرار بالاقتصاد الوطني من خلال استلامهم الدولار بسعر الصرف الرسمي ومن ثم بيعه في السوق السوداء".واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لاجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية والامنية، تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص يعملون بداخل شركة للحوالات والصيرفة في العاصمة بغداد، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وقدره 1.675.000.000 دينار و462.2440 دولار، وطابعة مع لابتوب كانت تستخدم للطباعة وتزوير تذاكر السفر ومجموعة من جوازات السفر والهواتف الشخصية التي تضمنت مراسلات تخص حوالات غير مشروعة".وذكرت انه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بالاضرار في الاقتصاد الوطني وتزوير تذاكر السفر واستغلال جوازات المواطنين وممارسة ارسال الحوالات غير المشروعة والمخالفة لتعليمات البنك المركزي"، موضحة ان "اقوال المتهمين دونت واحيلوا الى الجهات المختصة استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".