بدلالة إرهابي "خطير".. العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "من خلال الجهد الاستخباري ومتابعة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابي وبناءً على معلومات دقيقة نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال بغداد عملية نوعية بالاشتراك مع مديرية أمن كركوك أسفرت عن الإطاحة بأحد أخطر قياديي تنظيم داعش الإرهابي المكنى (أبو قصي) والمطلوب وفق المادة (٤) إرهاب".وأضافت المديرية، أن "عميلة القبض جرت بعد استحصال الموافقات القضائية واستدراج المتهم من محافظة أربيل إلى كركوك ونصب كمين محكم أفضى إلى اعتقاله في المحافظة".وتابعت المديرية، أن "الإرهابي الملقى القبض عليه عمل في صفوف التنظيم ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة - قاطع الكرمة بصفة نائب مسؤول أمنية القاطع المذكور، ومن خلال التعمق في سير التحقيق مع المتهم اعترف بوجود مقبرة تضم جثثاً لعدد من الشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين المدنيين الذين تم أسرهم وقتلهم عام ٢٠١٥ من قبل التنظيم الإرهابي، وقد جرى اصطحاب المتهم والقيام بكشف دلالة لمكان المقبرة الواقعة في قضاء الكرمة -الفلوجة، وهو عبارة عن منزل كان يستخدم للسجن والتعذيب والقتل".