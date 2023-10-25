اعتقال متهم بالقتل وآخر سرق 9 ملايين دينار في بغداد

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تمكنت من القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد"، مضيفة أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ".الى ذلك، "القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٩) ملايين دينار من داخل دار ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".