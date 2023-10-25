تركيا تحيد قيادية بتنظيم "بي كي كي" شمال العراق.. من هي "سارية آتيلا"؟ (صورة)

السومرية نيوز – أمن



أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" شمالي العراق.



وذكر وكالة الأناضول، ان "الاستخبارات تمكنت من تحييد "سارية آتيلا" مسؤولة بأكاديميات التدريب في التنظيم، بعملية بمنطقة هاكروك شمالي العراق.



وتتخفى "سارية" تحت اسم "روزارين شمسينان"، وانضمت إلى التنظيم عام 2007، وتبين أن لها أنشطة ميدانية اجتماعية لمصلحة التنظيم في هاكروك، وفقا للأناضول.