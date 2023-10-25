الاطاحة بأخطر شبكات المتاجرة والترويج للمخدرات في العراق

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات وبتوجيهات القائد العام للقوات المسـلحة واشراف وزير الداخلية، نفذت عملية الردع الثانية الكبرى في تاريخ العراق وأطاحت بأبرز واخطر شبكات المــتاجرة والترويج بالمخـدرات".واضاف ان "العملية الامنية نفذت بنجاح واسفرت عن إلقاء القبض على (16399) متورط بجريمة المخـدرات من ضمنهم (9600) مجــرم تم الحكم عليهم بالإعدام شنقـا حتى المـوت والسجــن المؤبد وغيرها".واكد ان "العملية شهدت ضبط (3) اطنان ونصف من مختلف انواع المواد المخـدرة و(1.650.000) حبة من المــؤثرات العقلية و(943) اسلحـة نارية و(173) قنبلــة يدوية متفجــرة و(1596) عجلة"، لافتا الى ان "العملية ادت الى قتل (13) متاجـر بالمخـدرات واصابة (11) آخرين واستشهـاد (3) منتسبين واصابة (23) اخرين بجروح".