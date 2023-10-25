القبض على أب قتل ابنته واخفى جثتها في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القت مفارز قيادة شرطة محافظة ميسان، القبض على أب أقدم على قتل ابنته البالغة من العمر (13) عاما، واخفاء جثتها في احدى مناطق قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة، واعترف خلال التحقيق معه عن قيامه بقتل ابنته، بسبب خلافات عائلية ودفن جثتها بغرض إخفاء الشبهة الجنائية والتهرب من عقاب الجريمة".وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".