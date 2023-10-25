تعرض اللواء سعد معن إلى حادث سير في بغداد

تعرض المستشار في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الأربعاء، إلى حادث سير في العاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "اللواء سعد معن تعرض الى حادث مؤسف وهو راقد الان في إحدى المستشفيات" بالعاصمة بغداد.



وأضاف الخفاجي، "نتمنى له الشفاء العاجل".