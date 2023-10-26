بكمائن محكمة.. اعتقال 7 متهمين بالإرهاب في أربع محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( ٧ و ١٠ و١٤ و ١٦ و ١٧ ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية ضمن قواطع العمليات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٧ ) متهمين بالإرهاب وفق احكام المادة ٤ إرهاب في قضاء الكرمة وعنه والموصل وناحيتي الزاب السفلى والرشيد والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية".وأشارت الى ان "الارهابيين تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً بعد أكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".