تدمير 19 هدفاً ومقتل وإصابة 13 عُمّالياً.. تفاصيل الضربات التركية شمال العراق

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة التركية نفذت مساءً غارات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وغارا وأواشين وهاكورك وقنديل شمال العراق.وأضافت أن الغارات أسفرت عن تدمير 19 هدفا من بينها مغارات ومخابئ ومستودعات، يُعتقد أنها كانت تضم مسؤولين قياديين في التنظيم الانفصالي، لافتة الى ان قواتها حيدت الكثير من العناصر في الغارات".الى ذلك، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، بمقتل واصابة 13 عنصراً من حزب العمال الكردستاني بسلسلة من الضربات الجوية التي نفذتها تركيا على مواقع الحزب في حدود محافظتي أربيل ودهوك.ووفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب والتي نشرتها اليوم في بيان، فإنه في ليلة 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قُتل تسعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني في سلسلة من القصف الجوي التي نفذتها طائرات حربية تركية وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في قضاء سيدكان شمال أربيل.من جهة أخرى، قصفت الطائرات الحربية والطائرات المسيرة التركية الليلة الماضية، عدة مواقع لحزب العمال الكردستاني على حدود ناحية (شيلادزة و ديرلوك) في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.