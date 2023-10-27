بعد ابتزازه طالبةً بمبلغ 30 مليونا.. الإطاحة بمنتحل أكثر من صفة رسمية في بابل

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على شكوى تقدمت بها إحدى الطالبات في محافظة بابل عن قيام أحد الأشخاص بالـنصب عليها بمبلغ مالي قدره (٣٠) مليون دينار عراقي لِقاء تغيير درجاتها الامتحانية"، مُدعياً مرةً بأنه "يعمل في وزارة التربية وأخرى بانتسابه إلى مجلس النواب".وأضاف ان "مفارزنا باشرت بعد إستحصال الموافقات القضائية بالتحري والمتابعة لتفاصيل القضية وتعقب المتهم المذكور ليتم على إثرها إلقاء القبض عليه ومواجهته بالأدلة الثبوتية، وقد اعترف صراحةً على تلقيه المبلغ المذكور من الضحية على شكل دفعات".وأشارت الى ان "المتهم تم إحالته إلى الجهات القانونية لينال جزاءه العادل".