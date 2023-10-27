المقتول شخص آخر! السومرية تتقصى ادعاء الداخلية مقتل "مصطفى حناية" (فيديو)

السومرية نيوز – امن



ادعت وزارة الداخلية مؤخراً، قتل تاجر المخدرات الملقب (مصطفى حناية) بشارع المعارض في منطقة سبع ابكار بالعاصمة بغداد، بعد نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه، لكن بعد تقصي السومرية عن الحقيقة تبين انه شخصاً أخر، اليك القصة كاملة.







لكن بعد أيام من هذا الإعلان، وصلت قناة السومرية، الى اهل الضحية التي أدعت وزارة الداخلية قتله بحجة انه تاجر للمخدرات، وتبين انها قتلت المواطن عمر عدنان شاكر النعيمي الذي يعمل في مجال صيرفة العملات الأجنبية. في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه ان قوة امنية اشتبكت مع تاجر المخدرات الملقب (مصطفى حناية) بشارع المعارض في منطقة سبع ابكار بالعاصمة بغداد، وتمكنت من قتله وذلك اثناء نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه"، لافتة الى ان "القوة الأمنية نقلت جثة (مصطفى) الى مدينة الطب".لكن بعد أيام من هذا الإعلان، وصلت قناة السومرية، الى اهل الضحية التي أدعت وزارة الداخلية قتله بحجة انه تاجر للمخدرات، وتبين انها قتلت المواطن عمر عدنان شاكر النعيمي الذي يعمل في مجال صيرفة العملات الأجنبية.

ويقول والد الضحية للسومرية نيوز، "أناشد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومجلس القضاء الأعلى، لكشف الحقيقة قتل ابني من قبل مكافحة المخدرات التي أقدمت على توقيفه وسط الشارع وسحبه الى فرع لا يوجد فيه أحد سوى حارس وقتلوه بعد ان تدافع معهم"، مبينا، "مكافحة المخدرات من المفترض انها جاءت الى شخص يعمل تاجرا مخدرات، أما ابني ليس عليه أمر قبض ولا يعمل في تجارة المخدرات وتم اتهام ابني على انه (مصطفى حناية) ويعمل تاجر للمخدرات".



ويضيف، انه "ذهب الى الطب العدلي ووجد ابنه مقتول هناك، وعند السؤال قالوا ان شعبة المخدرات هي من أتت به، عند الساعة الثالثة صباحاً من يوم الخميس 19 تشرين الأول/اكتوبر، علماً انه تم قتله عند الساعة الـ 11:30 ليلاً".



ويتابع انه "ذهب الى شعبة المخدرات من أجل اعطائه كتاب منهم لاستلام جثة ولده، فقالوا له ان ولده تاجر مخدرات، وبعدها تم اعطائه كتاب وذهب الى الطب العدلي التي رفضت تسليمه الجثة الا بعد طلب من القاضي".



وكشف انه "ذهب الى القاضي وشرح له ما جرى مع ابنه الذي كان يحمل معه 80 مليون دينار عراقي وسلاح (مسدس)، متسائلاً، عن مصير الأموال التي كان يحملها والسلاح".



أما زوجة الضحية عمر، فتبين ان أخر اتصال معه كان عند الساعة الحادية عشر، وبعدها لم يرد على جميع الاتصالات، وعند الذهاب الى الطب العدلي قالوا لها ان قوة من مكافحة المخدرات جاءت به يوم الخميس 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الساعة 2:50 فجراً". أما زوجة الضحية عمر، فتبين ان أخر اتصال معه كان عند الساعة الحادية عشر، وبعدها لم يرد على جميع الاتصالات، وعند الذهاب الى الطب العدلي قالوا لها ان قوة من مكافحة المخدرات جاءت به يوم الخميس 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الساعة 2:50 فجراً".