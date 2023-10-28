البصرة.. اعتقال 10 أشخاص وفض نزاع عشائري مسلح في الهارثة

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية عن مشاجرة مسلحة، استنفرت مفارز قيادة شرطة المحافظة بالاشتراك مع قيادة عمليات البصرة، وتمكنت القوة من فرض طوق أمنى وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين وفض النزاع المسلح".وأشارت الى "القبض على 10 متهمين من طرفي المشاجرة وضبط اسلحة واعتدة مختلفة".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من يحاول إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".