الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته "كريستال" وسلاح غير مرخص في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز من قسم شرطة البلدة بالاشتراك مع مديرية امن ميسان، تمكنت من عمل كمين محكم من خلال الحصول على معلومات استخبارية من مصادرها الخاصة بوجود احد تجار ومروجي المخدرات الذي يتواجد بأحد اماكن قضاء العمارة، ليتم على الفور استحصال الموافقات القضائية له بغية القاء القبض عليه".وأضافت القيادة ان "العملية الامنية شهدت مطاردة حيث كان المتهم يستقل عجلة، وبعد تطويقه ومحاصرته تمت الإطاحة به وضبط المواد المخدرة داخل العجلة".