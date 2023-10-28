القبض على قاتل ونصاب وخاطفة أطفال في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللواء السابع بالشرطة الاتحادية تمكن من إلقاء القبض على متهمة قامت بخطف طفل بعمر عامين، حيث تم القبض على عليها بالجرم المشهود وبوقت قياسي بعد الاستخبار من ذوي الطفل وإثر مراجعة رصد كاميرات المراقبة التي حددت تواجدها في ساحة محمد الجواد في مدينة الكاظمية المقدسة".وأضافت أن "مفارز اللواء ذاته ألقت القبض على متهم مطلوب للقضاء بجريمة القتل في حي الخطيب بجانب الكرخ"، مبينة أنه "ضمن قاطع الفرقة الأولى بجانب الرصافة من بغداد تم إلقاء القبض على 7 متهمين بمواد قانونية تنوعتْ بين (شروع بالقتل، تجاوز على اراضي زراعية، حيازة اسلحة غير مرخصة، نصب واحتيال) في مناطق (النهروان، المدائن)".وأشارت إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".