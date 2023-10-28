استغلت انشغال والدته.. اعتقال فتاة خطفت طفلاً من داخل الحضرة الكاظمية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن مفارزها "تمكنت ضمن مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام، من إلقاء القبض على فتاة لقيامها بخطف احد الأطفال من داخل الحضرة الكاظمية ببغداد اثناء انشغال والدته عنه".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد الشك الحاصل بالمتهمة اثناء مرورها بالحاجز الأمني لتفتيش دخول وخروج الزائرين، واثناء انتشار مفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام بالواجب لتأمين الزائرين بالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض، ومفارز وكالة الاستخبارات، وكاميرات العتبة الكاظمية، حيث تمت ملاحظة المتهمة وهي تحمل الطفل المخطوف وتسير بخطوات متسارعة لوحدها وهي تحاول إسكات الطفل عن البكاء، وعند استيقافها ارتبكت ولم تدرك ما تقول مما أثار الشك في أمرها، الأمر الذي استدعى مفارز مكافحة الإجرام لاستجوابها والسؤال عن عائدية الطفل الذي بصحبتها، فانهارت واعترفت صراحةً بقيامها بخطف الطفل اثناء نومه داخل الحضرة مستغلة انشغال والدته".وأشار الى، انه "تم التحفظ على الطفل المخطوف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وعرضها على قاضي التحقيق".