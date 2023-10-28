وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فور ورود معلومات عن حدوث "دگة عشائرية" ، في منطقة حي الحسن العسكري، توجهت مفارز مشتركة من مركز شرطة الحسن العسكري، والشرطة الاتحادية، الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا، وبعد رصد المتهم بأطلاق النار".وأضافت: "تمت مطاردته، حيث قام بإطلاق النار على القوة بعدة اطلاقات نارية، وبعد محاصرته وتبادل إطلاق النار معه، ألقي القبض عليه وبحوزته سلاح نوع كلاشينكوف، لتتم احالته مع قطعة السلاح الى مركز التحقيق المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".