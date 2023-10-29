جريمة قتل لمواطن بسبب الديون المالية ببغداد.. تلقى ضربة في الرأس

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية القبض تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالحادث الى مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، حيث تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بقتل المجني عليه الذي كان بذمته ديون مالية لم يسددها، مما أدى الى شجار فيما بينهما وقام المتهم بضرب المجني عليه في منطقة الرأس وعلى إثرها تم نقله الى المستشفى، مما أدى الى وفاته متأثراً بتلك الضربة".وأضافت انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".وتسجل البلاد بشكل شبه يومي جرائم قتل واعتداء وتحرش، في ظل حاجة ماسة إلى "تحديث العقلية التحقيقية قبل البحث عن طرق العنف، وإعداد خريطة الجرائم الجنائية بدلاً عن زيادة أفراد الأمن غير المجدية"، بحسب مختصين.