بينهم نساء.. اعتقال 41 متهماً بقضايا "حركات متطرفة" في ثماني محافظات

وذكر الجهاز، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهود التي نبذلها بمتابعة الحركات الدينية المتطرفة وملاحقة المتورطين بنشر العقائد المنحرفة والمسيئين للثوابت الدينية لاسيما تلك التي تنشط في الزيارات المليونية والمناسبات الدينية مستمرة".وأضاف، أن "مفارزنا تمكنت في الشهرين الماضيين من الإطاحة بـ(41) متهماً بينهم نساء في محافظات (كربلاء، وبغداد، والبصرة، وسامراء، والقادسية، وبابل، والنجف، والمثنى) بعد عمليات التحري والمتابعة لعناصر تلك الحركات وإستحصال الموافقات القضائية للقبض عليهم وفقاً لأحكام المادة (372)".وأشار البيان الى "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".