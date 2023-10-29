نادي نفط ميسان ينعى أحد لاعبيه

نعى نادي نفط ميسان، مساء اليوم الأحد، أحد لاعبيه في فئة الشباب اثر حادث.

وقال النادي في بيان، "ننعى انفسنا بوفاة لاعب شباب نادينا مقتدى حمدان اثر حادث مؤسف". وأضاف البيان "سائلين الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".