مطاردة بين قوة أمنية وعجلة "تكتك" شرقي بغداد.. ما القصة؟

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، ألقت القبض على متهمين اثنين بعد قيامهما بسرقة محل (أسواق غذائية) في مدينة الصدر شرقي بغداد".وأضاف البيان، أن "عملية إلقاء القبض تمتمن خلال استخبار من مواطن بقيام اثنين من الأشخاص بسرقة محل أسواق غذائية يستقلان دراجة نارية نوع (تك تك)، وبعد تطويق مداخل ومخارج المنطقة ومطاردتهما في الأزقة القريبة من محل الحادث، والتي أسفرت عن القاء القبض عليهما بالجرم المشهود".وأشار الى أن "المتهمين ضُبِطَت بحوزتهما بندقية كلاشنكوف، مسدس، مبلغ مالي قدره 357.000 ألف دينار عراقي مزورة"، لافتا الى "إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهما".